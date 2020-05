Kommentar zur Gehaltsobergrenze: Der Plan von DFB-Präsident Keller verdient eine faire Chance

Es klingt beinahe schon romantisch-naiv: Der Fußball will also wirklich eine Gehaltsobergrenze für Profis einführen. Dies ist Teil eines nachhaltigen 5-Punkte-Plans von DFB-Präsident Fritz Keller, der dank und mit der Unterstützung von Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge "sehr, sehr gute Chancen sieht, in dieser Angelegenheit einen Schritt weiterzukommen."

Doch ausgerechnet dieser einflussreiche Rummenigge hatte sich erst vor wenigen Tagen sehr, sehr skeptisch zur Umsetzbarkeit der Idee geäußert und betont, dass sich bereits der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini eine blutige Nase bei diesem Unterfangen abgeholt habe, obwohl alle großen europäischen Klubs den Plan unterstützt hätten. "Man hat uns allerdings von Anfang an mitgeteilt, dass dies nicht in Einklang mit den Wettbewerbsgesetzen in Europa gebracht werden kann", so Rummenigge.

Keller will kämpfen - und das ist gut so

Keller will trotzdem kämpfen – und das ist gut so. Der DFB-Boss scheint zumindest die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. In einer ausführlichen Videorunde gestand er sich offen Fehler ein, unter anderem im Umgang mit den Fans. Mit diesem Mut zur Selbstkritik war nicht jeder seiner Vorgänger gesegnet. Zudem traf der Winzer auch den richtigen Ton: "Wenn einige Fußballer Bilder aus Learjets oder Luxuskarossen in den sozialen Netzwerken posten, hat das mit einer Vorbildfunktion nichts zu tun." Dies schade dem Fußball ebenso wie die „unsinnigen Gehälter und Ablösesummen, die nicht mehr glaubhaft sind und für die man sich fremdschämt“, so Keller.

