Gehaltsverzicht auch bei 96? Mannschaftsrat, Kind und Zuber treffen sich am Dienstag

Lionel Messi ist natürlich nicht der Maßstab, weder sportlich noch finanziell. Der Superstar verdient beim FC Barcelona in der Coronakrise 70 Prozent weniger. In den deutsche Profiligen spielt sich der freiwillige Verzicht der Profis eher bei 20 Prozent ein. Wobei jeder Klub den Verzicht unterschiedlich angeht – einige stunden das Gehalt und verzichten (Schalke), andere spenden (Bayern, Düsseldorf), weitere sammeln (Dresden).

Treffen am Stadion

Bei einigen Klubs gibt es noch keine Regelung, so wie bei Hannover 96. Am Dienstag treffen sich Geschäftsführer Martin Kind, der Sportliche Leiter Gerhard Zuber und der Mannschaftsrat zum Gipfel. Es soll eine Lösung her.

Vom Mannschaftsrat dabei sind Kapitän Marvin Bakalorz, Ko-Kapitän Edgar Prib, Ron-Robert Zieler, Felipe und Waldemar Anton. Treffpunkt ist am Stadion. Seit einer Woche verhandelt die sportliche Spitze mit den Spielern. Zuber und Cheftrainer Kenan Kocak haben bereits auf einen Teil des Gehalts verzichtet. Kocak schaltete sich vergangene Woche in die Debatte ein.