"Gehaltsverzicht war selbstverständlich": 96-Profi Franke über Corona und Familie

Ich habe einfach Bock, wieder zu kicken. Wenn man so eine Phase hat, sehnt man sich nur danach, dass man wieder Fußball spielen darf. Ich habe aber mit Timo Hübers auch ein gutes Beispiel. Er war fast zwei Jahre raus und geht jetzt vorweg und macht super Spiele. Da hauen mich die fünf Monate auch nicht um.

Nach und nach kämpft sich Marcel Franke nach der Reha in den "normalen" Trainingsbetrieb zurück. Eine langwierige Knieverletzung hatte Stammspieler ausgebremst. In einer Telefonkonferenz mit Journalisten sprach der 27-Jährige über...

... Geisterspiele:

Sie sind natürlich der letzte Ausweg. Ich habe es noch nicht erlebt, ich kenne es nur aus Testspielen. Ich habe keine Ahnung, wie das wird, wenn man nur mit der Mannschaft über ein Tor jubelt, und nicht die verrückten Fans, mit denen man sonst jubelt. Aber da brauchen wir gar nicht zu jammern. Letztlich sind wir froh, wenn überhaupt wieder gespielt werden kann.

... Sorgen, sich in den Spielen mit dem Virus anzustecken:

Wir müssen uns halt strikt an die Regeln halten. Aber das ist alles noch weit weg. Wenn die Verantwortlichen in der Politik irgendwann einig entscheiden sollten, dass wir starten können, dann werden wir spielen – und dann wird auch keiner mehr an das Virus denken. Dann ziehen wir das auch durch.