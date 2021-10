Geheime Fan-Datenbank: Werden auch in Sachsen Informationen gesammelt?

1644 Personen in der Datenbank

Wie sieht es in Sachsen aus?

Das ist in Bayern nicht neu. Hier werden wie Anfragen der Grünen in der Vergangenheit schon zeigten, seit 2016 landesweit Geheimdaten geführt. Auch in weiteren Bundesländern werden die Informationen von Szenekundigen Beamten in speziellen Dateien gespeichert.