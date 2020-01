RB Leipzig testet gegen VfL Osnabrück im stillen Kämmerlein

Apropos Ball. Am Sonnabend steigt der erste und letzte Test der Roten Bullen vorm scharfen Bundesliga -Auftakt gegen Union Berlin (18. Januar, 18.30 Uhr, Red-Bull-Arena). Gegner ist der Sechste der zweiten Liga , der VfL Osnabrück . Angepfiffen wird die Partie um 14 Uhr am Cottaweg. Fans? Keine. Medien? Keine. Die Trainer wollen sich und die ihren im stillen Kämmerlein nach Herzenslust ausprobieren. Ohne Murren auf der Tribüne und Schlagzeilen wie „Rost im Rohr vorm Union-Spiel – Meisterschaft fraglicher denn je!“

Mit einer öffentlichen Trainingseinheit am 6. Januar 2020 ist Herbstmeister RB Leipzig in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. RB verzichtet auf ein Trainingslager, arbeitet ausschließlich am heimischen Cottaweg an der Form für den zweiten Teil der Bundesliga-Saison. © Christian Modla

Der geheimste aller geheimen Geheim-Tests

Zuschauen werden heute beim Test RB gegen Osnabrück Club-Offizielle, Reservespieler, Masseure, ein paar Ordner – und die Herren Julian Nagelsmann (32) und Thioune. Die Männer haben zusammen die Fußball-Lehrer-Lizenz erworben, mögen sich, kreuzten am 11. August 2019 auf attraktive Weise die Klingen. In der ersten Runde des DFB-Pokals. Marcel Sabitzer, Mann aus den österreichischen Bergen, traf beim 3:2 (3:1)-Sieg doppelt (7./31.), wurde an der ausverkauften Bremer Brücke zum „Man of the Match“ gewählt. Sabitzers Blickigkeit endete übrigens nicht mit dem Abpfiff. „Du“, sagte der 25-jährige Steirer inmitten einer Journalisten-Traube und deutete auf südliche Gefilde eines Fragestellers. „Da steht was offen.“ Und schon war er zu, der Hosenlatz.