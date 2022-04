Bericht über Geheimtreffen: Gespräche zwischen BVB und Nationalspieler Schlotterbeck – Poker um Ablöse

Borussia Dortmund und Freiburg-Verteidiger Nico Schlotterbeck nähern sich offenbar an. Wie Sky berichtet, soll sich der 22-Jährige bereits mit BVB-Verantwortlichen getroffen haben, um die Möglichkeiten eines Transfers auszuloten. Demnach habe man sich vor der jüngsten Länderspielpause im März in Dortmund ausgetauscht und das beiderseitige Interesse offengelegt.

Schlotterbeck, der beim Länderspiel-Doppelpack gegen Israel (2:0) und die Niederlande (1:1) erstmals für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen war , hatte seine Wechselabsichten zuletzt bekräftigt . " Natürlich besteht die Möglichkeit, dass ich im Sommer gehe. Ein Wechsel ist sehr wahrscheinlich, aber entschieden ist noch nichts ", erklärte der Freiburg-Profi im Sport1-Interview. Zugleich bezeichnete er aber auch einen Verbleib im Breisgau als möglich. "Ich mache meine Entscheidung davon abhängig, wie ich im Sommer den nächsten Schritt mache. Ich schließe auch nicht aus, dass ich in Freiburg bleibe", so Schlotterbeck.

Der Verteidiger, der neben dem BVB auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, gehört zu den absoluten Leistungsträgern in der Mannschaft von Freiburg-Trainer Christian Streich. In der laufenden Saison kam er bereits auf 30 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm vier Tore gelangen. Im Fall eines BVB-Wechsels würde Schlotterbeck in der kommenden Spielzeit auch auf Nationalmannschaftskollege Niklas Süle treffen, dessen ablösefreier Transfer von Bayern nach Dortmund bereits feststeht.