Geheimtreffen: Wird Markus Anfang neuer Cheftrainer bei Hannover 96?

Selten, dass Martin Kind einen zugesagten Termin sausen lässt, und dann auch noch in der Nachbarschaft – am Dienstagabend schon: Der 96-Profiboss wollte um 19 Uhr zur Präsentation eines Sponsors bei Burgwedels Drittliga-Handballern, erschien aber in einem Konferenzraum seines Hotels „Kokenhof“.

Um 21.17 Uhr verließ der Top-Trainerkandidat am Dienstag kurz das Geheimtreffen im „Kokenhof“, holte sich Süßigkeiten von der nahegelegenen Shell-Tankstelle. Kind war zuvor schon abgefahren, 96-Gesellschafter Gregor Baum und Nachwuchs-Manager Jan Schlaudraff blieben zum Kennenlernen noch länger – später am Abend fuhr Anfang mit seinem Berater zurück ins Rheinland. Mit einer Entscheidung ist zügig zu rechnen.

Trotz Tabellenführung feuerte Köln Anfang

Anfang wäre von der Papierform her eine Top-Besetzung für das Unternehmen Wiederaufstieg. Er sammelte als Spieler Profi-Erfahrung unter anderem in Duisburg, Düsseldorf und Innsbruck. Als Trainer arbeitete er mit Talenten bei Bayer Leverkusen, dann holte ihn Holstein Kiel. Mit wenig Geld und viel Leidenschaft formte Anfang eine Mannschaft, die sofort in die 2. Liga kletterte und es als Aufsteiger im folgenden Jahr bis in die Bundesliga-Relegation schaffte.

Auch beim 1. FC Köln lieferte Anfang: Er hatte den Aufstieg praktisch geschafft, als er nach internen Querelen drei Spieltage vor Schluss gehen musste – Kritik an der Taktik hielt sich ebenso hartnäckig wie Gerüchte über Unstimmigkeiten mit Teilen der Mannschaft. Kurz zuvor hatte Anfang noch Respekt und Anerkennung für einen bewegenden Auftritt erhalten. Sein Vater Dieter erlitt am 10. April kurz vor dem Spiel in Duisburg einen Herzinfarkt im Stadion. Sohn Markus erschien zwei Tage später wieder zum Training. Es wäre der Wunsch seines Vaters gewesen, betonte er in einer Pressekonferenz.