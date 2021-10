Gehirnerschütterung bei Felix Götze: Kaiserslautern-Profi darf Krankenhaus am Dienstag verlassen

Erste Entwarnung bei Felix Götze: Wie der 1. FC Kaiserslautern am Dienstag bestätigte erlitt der Bruder des ehemaligen deutschen Nationalspielers Mario Götze in der Drittliga-Partie gegen den MSV Duisburg (1:1) am Montag eine Gehirnerschütterung. "Eine Fraktur oder eine Folgeverletzung am auskurierten Haarriss am Schädel aus der Partie bei Viktoria Berlin vor zwei Monaten konnten aber ausgeschlossen werden", heißt es in der Vereinsmitteilung. Das Krankenhaus darf Götze demnach im Laufe des Tages wieder verlassen.

