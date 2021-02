Dürfen Geimpfte in die Bundesliga-Stadien? Bayern, BVB und Co. nehmen Stellung zu Fan-Rückkehr

Die Profiklubs spielen schließlich seit fast einem Jahr vor fast oder ganz leeren Rängen, der Wunsch nach der gewohnten Stadion-Atmosphäre wird bei vielen Fans immer größer, den Klubs fehlen die Einnahmen aus den Ticketverkäufen. Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), richtete am Mittwoch auf eine entsprechende Nachfrage vor Medienvertretern einen persönlichen Appell an die Entscheidungsträger in Berlin: "Ich glaube, es ist auch die Verantwortung der Politik, Perspektiven aufzuzeigen, wie man unabhängig von Impfquoten möglichst schnell wieder stückweise das Leben zurückbekommt. Das sage ich nicht als Geschäftsführer der DFL – da beschäftigt mich, aus dieser Krise für meinen Arbeitgeber das Beste zu machen –, sondern das sage ich als Bürger und Vater", so Seifert.