Nur Geimpfte und Genesene: Deshalb setzt der 1. FC Köln bei der Fan-Rückkehr auf das 2G-Modell

Der 1. FC Köln wird ab Ende August als erster Bundesliga-Klub nur gegen die Corona-Pandemie geimpfte oder von dem Virus genesene Fans ins Stadion lassen. Eine Entscheidung, die für Debatten sorgt - andere Vereine überlegen, ob sie dem Modell folgen. Die Politik machte den Kölner Weg jedenfalls nicht zur verbindlichen Auflage . Die Konferenz der Ministerpräsdentinnen und Ministerpräsidenten beschränkte am Dienstag lediglich die maximale Zuschauerzahl bei Sportgroßveranstaltungen auf 25.000. Darunter darf sich auch die Gruppe der Getesteten befinden. Kölns Klubchef Alexander Wehrle erklärt, warum sich sein Verein für die 2G-Variante entschied und beschreibt die ab dem Heimspiel gegen den VfL Bochum (28. August) geltenden Abläufe.

Man wolle "auf dem Weg zurück in eine neue, sich weiterhin verändernde Normalität mit Corona vorausgehen" und sei "der Meinung, dass wir es den vielen geimpften FC-Fans schuldig sind, Lösungsansätze zu präsentieren, mit denen wir perspektivisch auch wieder ein volles Stadion erleben dürfen", sagte Wehrle der Bild: "Und wir wollen unser Stadion so schnell wie möglich wieder voll haben. Das ist auf Dauer nur möglich, wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen." Ähnlich hatte sich zuletzt auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke geäußert und an die Impfbereitschaft der Fans appelliert.