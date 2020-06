Geisterrenntag im Leipziger Scheibenholz: Heimische Starter unter den Erwartungen

Leipzig. Ein wenig unheimlich und total einmalig: der Blick auf die schöne, aber leere Tribüne im Scheibenholz. Während auf dem sattgrünen Rasen packendes Geschehen tobt, herrscht auf dem weiten entvölkerten Areal absolute Stille. Keiner feuert seine Favoriten an. Der erste Renntag 2020 in Leipzig musste ohne Publikum veranstaltet werden. Bei hochsommerlichen Temperaturen zeigten sich immerhin die Sattelkünster in Topform. Vor allem Champion Bauyrzhan Murzabayev. Er saß auf vier von fünf Siegern des Hoppegartener Trainers Roland Dzubasz, darunter auf Bahnspezialist Vatenko in einem der beiden als Ausgleich III sich sportlich abhebenden Rennen.