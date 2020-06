Auf "Vollbombe" Kellahen zum Sieg: Andre Best setzt Ausrufezeichen für Hamburg

Gut, besser – Best! Jockey Andre Best hat mit Hengst Kellahen beim Geisterrenntag auf der Neuen Bult ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Das Duo gewann das Derby-Trial, die letzte Vorprüfung für das wichtigste Rennen des Jahres in Hamburg am 12. Juli. Kellahen setzte sich nach dem Start des Listenrennens an die Spitze des Feldes – und gab sie nicht mehr ab. Der Dreijährige passierte mit gigantischem Vorsprung das Ziel. Mitfavorit Slogan kam zwar noch auf, hatte aber keine Chance gegen Kellahen, dem sein vierter Erfolg im vierten Rennen gelang.

"So eine Demonstration - das war schon krass"

„Eine absolute Maschine“, schwärmte Best. „Er wird von Rennen zu Rennen besser.“ Trainerin Sarka Schütz ballte die Fäuste. „Hammer, Kellahen ist eine Vollbombe. So eine Demonstration – das war schon krass“, sagte sie freudestrahlend. Logische Folge wäre die Nachnennung fürs Derby. „Darauf spekuliere ich“, sagte Best, der noch kein festes Pferd fürs Derby hat. Zu entscheiden haben das die Besitzer Frank und Karin Brieskorn. 65 000 Euro müssten sie hinblättern, damit ihr Pferd noch in Hamburg starten darf.

Jockey Best hatte schon zuvor gejubelt. Im zweiten Rennen lag er auf Louna Amica vorn. Der 50-Jährige spulte ein Marathonprogramm ab – zwölf Starts in 14 Prüfungen. „Das ist anspruchsvoll. Das hatte ich noch nie an einem einzigen Renntag“, sagte Best, der sich seine Kräfte gut einteilen musste. „Siege beflügeln da natürlich. Dann geht’s einfacher.“