Letzte Infos vor dem ersten Heim-Geisterspiel von Hannover 96 gegen den KSC

Die Ausgangslage

Hannover 96 ist dank starker Schlussphase in Osnabrück gut aus den Re-Startlöchern gekommen, der 4:2-Erfolg beim VfL war der dritte in Serie. Das gelang den Roten in dieser Saison vorher noch nie. Die Form stimmt also bei 96. Doch auch die Karlsruher kamen besser aus der Pause als vorher. Dem SV Darmstadt 98 (2:0) fügte die Mannschaft von Christian Eichner die erste Rückrundenniederlage zu, auch gegen den VfL Bochum (0:0) blieb der Tabellen-16. ohne Gegentor. Für den KSC wäre ein Sieg immens wichtig, um einen Schritt aus dem Keller zu machen. 96 könnte sich endgültig von den Abstiegsrängen absetzen - und sogar ins obere Drittel der Tabelle vorrücken.

Statistik

In insgesamt 36 Spielen behielt 96 in 20 Duellen die Oberhand, der KSC gewann elfmal. Die Heimbilanz spricht indes eine deutlichere Sprache. 96 holte in 17 Heimspielen 13 Siege und verlor nur zweimal. Kurios: Das letzte Heimspiel gegen die Badener fand im September 2016 statt (1:0 für 96), seitdem traten die Niedersachsen allerdings viermal im Wildpark an. Im März 2017 im Rückspiel der Zweitligasaison 16/17, zweimal in der ersten Runde des DFB-Pokals und im Hinspiel der laufenden Spielzeit. Davon gewann 96 nur eines (6:0 im DFB-Pokal, 2018).