Geisterspiele bei RB Leipzig: Die große Sorge vor dem Verhalten der Fans

Leipzig. Wenn RB Leipzig den Spielbetrieb am 16. Mai mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg wieder aufnimmt, werden die Fans außen vor bleiben. Bis mindestens 31. August sind Großveranstaltungen verboten. Experten sagen voraus, dass es in diesem Jahr überhaupt kein Gekicke vor Publikum mehr geben könnte, um das Coronavirus in Schach zu halten.

Stattdessen werden die Fußballverrückten ihre Teams für's Erste vor allem vor dem heimischen Fernseher anfeuern müssen. Laut einer Umfrage des Fanverbandes von RB Leipzig würden 21 Prozent unter 1128 Befragten die Partien bei Freunden im TV verfolgen. Zehn Prozent wären, sofern es wieder möglich ist, für einen Besuch in der Sportkneipe zu haben. Vier Prozent wollen sich sogar im Stadionumfeld treffen (Mehrfachnennungen waren möglich). Bierselige Begeisterung nach Wochen des Fußballentzugs und 1,50 Meter Abstand – wie soll das zusammengehen?

Fans tauchen im Hygiene-Konzept der DFL nicht auf

Professor Uwe Gerd Liebert, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig, ist angesichts der erwartbaren Zusammenkünfte an Spieltagen skeptisch. „Dass Abstandsregeln nicht eingehalten werden (können), davon gehe ich auch aus. Neue Infektionsherde sind auch bei den insgesamt zurückgehenden Infektionszahlen nicht ausgeschlossen, ja sogar eher wahrscheinlich“, befürchtet der Virologe.

In dem 51 Seiten langen Hygienekonzept der DFL ist zwar bis ins Kleinste beschrieben, wie sich die Profis und ihr Umfeld vor einer Infektion schützen können. Etwa indem sie den Fahrstuhlknopf im Hotel mit Ellenbogen oder Knie betätigen. Die Fußballanhänger tauchen darin nicht auf.

Der Theologe Peter Dabrock, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrates, warnte kürzlich in den Nürnberger Nachrichten angesichts Tausender zu erwartender Fantreffen sogar vor „lauter Mini-Ischgls“. Von dem österreichischen Urlaubsort gingen europaweit direkt und indirekt tausende Infektionen aus.

Sein Leipziger Kollege teilt diese Einschätzung. Die Mini-Ischgls könnten zunächst unbemerkt bleiben, so Liebert, und würden „erst dann offenbar, wenn es keine `Minis` mehr sind.“ Es entstünden dann neue lokale Hotspots mit einer nicht absehbaren Zahl von Infizierten, „die nicht alle symptomarm verlaufen werden“.

Fanverband sieht RB in der Plicht

Andererseits gehen die Zahlen der Neuinfizierten beständig zurück, in Sachsen gab es am Mittwoch knapp 350 aktive Corona-Fälle bei 4,08 Millionen Einwohnern. Die gesellschaftlichen Einschränkungen werden immer weiter gelockert. Wie schätzen die RB-Anhänger die Gefahren beim Neustart der Liga ein?

Der Kurvenverein „Rasenballisten“ lehnt die Aufnahme des Spielbetriebs und Geisterspiele wie über 70 Ultra-Gruppen aus ganz Deutschland strikt ab. Auch die Rasenballisten befürchten, dass Fans zusammenkommen, um die Spiele zu verfolgen und sich gegenseitig anstecken könnten. Bei den Fanclubs wird ebenfalls mit der einen oder anderen regelwidrigen Zusammenkunft gerechnet. „Es kann natürlich sein, dass solche Treffen stattfinden. Für uns kommt das überhaupt nicht in Frage“, sagte Tobias Hohensee vom Offiziellen Fanclub (OFC) Red Campus kürzlich dem SPORTBUZZER.

Ab 18. Mai dürfen sich in Sachsen zwar wieder Angehörige von zwei Haushalten treffen - also etwa zwei Familien, zwei Paare oder die Mitglieder aus zwei Wohngemeinschaften. Sie sollen aber weiterhin einen Abstand von 1,50 Metern zueinander einhalten. Nicole Tschirner vom OFC „REDVOLUTION LEIPZIG e.V.“ glaubt ebenfalls, dass es „einige geben wird, die die Regeln missachten.“ Ihre Sorge: Dass aufgrund solcher Nachlässigkeiten die Saison durch die Behörden doch noch komplett abgesagt werden könnte.

Beim Fanverband, der Dachorganisation der RB-Fanclubs, geht man davon aus, dass sich die Mehrheit vernünftig verhält und auch keine Versammlungen vorm Stadion stattfinden. „Einen großen Appell nach außen planen wir nicht“, sagt Vorstandsmitglied Sebastian Horn. „Wir sehen die Pflicht eher beim Verein, die Anhänger vor den Geisterspielen zu sensibilisieren.“

Mintzlaff: „Wollen keine Polizeieinsätze haben“

Das ist bei RB auch so geplant. Man ist schon jetzt „in einem sehr guten und engen Austausch mit allen Fangruppen“, wie es auf Anfrage heißt. Szenen wie in Mönchengladbach, wo sich hunderte Fans vorm Borussia-Park versammelten, sollen unbedingt vermieden werden. „Das ist ein Bild, was sich keiner wünscht. Wir wollen nicht, wo auch immer, Polizeieinsätze haben, die dann Menschenmassen auflösen“, sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Mittwoch.

Bei Heimspielen soll das Sicherheitspersonal am Stadion verstärkt werden, Fanvertreter werden vor Ort sein, um im Ernstfall mit den Beteiligten das Gespräch zu suchen. Sollte es zu größeren Ansammlungen kommen, sind die Ordnungsbehörden der Stadt zuständig. Mintzlaff setzt auf den gesunden Menschenverstand unter den Anhängern.

Virologe Liebert hätte in Sachen Geisterspiele nicht so aufs Gaspedal getreten wie die DFL und die große Mehrheit ihrer Clubs, die wirtschaftliche Interessen antreiben. „Man hätte noch zwei bis drei Wochen warten sollen“, erklärt der Experte, „damit man besser abschätzen kann, wie sich andere Lockerungsmaßnahmen auswirken.“