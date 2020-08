Nach Geisterspiel-Beschluss: BVB-Boss Watzke sieht "Zeichen der Politik" für Fan-Rückkehr ab November

Die Botschaft am Donnerstag war unmissverständlich: Wegen der angespannten Pandemie-Lage in Deutschland wird es vor November keine größere Fan-Rückkehr in die Stadien geben. Geisterspiele stehen weiter an der Tagesordnung. "Corona ist wieder voll da in Deutschland, deswegen müssen wir uns dieser Situation stellen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach einer Video-Konferenz mit seinen Amtskollegen aus den anderen Bundesländern und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag. Es sei daher "nicht sinnvoll", die Bundesliga-Saison 2020/21 Mitte September mit Zuschauern zu starten. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke glaubt dagegen an eine neue Lage ab November, wie er im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung sagte.