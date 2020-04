96-Geisterspiele auch nächste Saison? Kind: "Dramatische wirtschaftliche Folgen"

Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen sind aber verloren, sofern die Käufer ihr Geld zurückverlangen. Bei fünf noch ausstehenden Heimspielen von Hannover 96 (Dresden, Karlsruhe, Heidenheim, St. Pauli, Bochum) wären bei Dauerkarten fünf Siebzehntel zurückzuerstatten. Noch haben das keine zehn Kunden verlangt. Eine gut dreistellige Zahl an Fans hat aber erklärt, das Geld nicht erstattet haben zu wollen.

Am kommenden Donnerstag schalten sich auch die 36 Klubs der 1. und 2. Liga mit der DFL wieder zusammen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

96 wird jeden Kartenkäufer an­schrei­ben und verschiedene Modelle anbieten. Gutschriften sind nicht vorgesehen. Ob Rückerstattung, Spende für ein soziales Projekt, Anrechnung auf spätere Käufe oder ein Trikot dazu – in den nächsten Tagen wird 96 die Wege detailliert aufzeigen.

Das 96-Stadion am Maschsee wurde 1954 eröffnet – und seither mehrfach umgebaut. ©

Für 96 bedeutet das Geisterspiel-Szenario erst mal die Rettung. Vermutlich wird Sky zwar einen Corona-Rabatt fordern und weniger TV-Geld als vereinbart überweisen, dafür hätte 96-Profichef Martin Kind aber sogar Verständnis. „Jeder ist von jedem in dem System abhängig“, das bedeutet für Kind: „Wir müssen partnerschaftliche Lösungen suchen.“

Das dicke Ende kommt wahrscheinlich noch

Wenn denn in den nächsten Wochen 4 statt der avisierten 5 Millionen Euro auf dem 96-Konto eingehen sollten, wäre kurzfristig das Schlimmste in der Existenzfrage des Profifußballs verhindert worden – aber das dicke Ende kommt wahrscheinlich noch.

Vorerst gilt ja das Verbot von Großveranstaltungen, dazu gehören nun mal Fußballspiele mit Fans, nur bis zum 31. August. Wahrscheinlich wird es aber bis zum Jahresende ausschließlich Geisterspiele geben. Alexander Kekulé, eine der wichtigsten Stimmen aus der Corona-Wissenschaft, „würde für dieses Jahr nichts mehr planen mit Publikum. Es sieht nicht so aus, als könnten wir dieses Jahr ernsthaft so was ins Auge fassen.“