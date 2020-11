"Kommen da durch": Geisterspiele im Dezember nehmen Recken nicht die Zuversicht

Die HBL hat inzwischen zwei Partien der Recken neu terminiert. Am 3. Dezember erwarten sie Frisch­ Auf Göppingen in der ZAG-Arena. Dafür wird das für diesen Termin geplante Spiel gegen die HBW Balingen-Weilstetten auf den 6. Dezember verlegt.

Zwar warten im nächsten Jahr viele und große Baustellen, eine davon ist die Weltmeisterschaft in Ägypten. „Aber das Ziel ist, dass die Bundesliga komplett durch diese Saison kommt, mit allen Vereinen“, betont der Recken-Chef. Solidarität ist das Stichwort, die Bundesliga-Vereine seien zusammengerückt. „Und wenn wir als Recken durch die Krise kommen, bis April aber fünf Vereine aufgeben müssen, wäre das doch blöd“, so Korsen.

Vier bis fünf Begegnungen dürften zu Geisterspielen werden in dieser Adventszeit. Das tut den Recken weh, sie können es aber verkraften. Die TSV hat ohnehin vorsichtig geplant, den Kader weiter verjüngt und obendrein auf die Teilnahme am Europapokal verzichtet. Im Nachhinein eine kluge Entscheidung angesichts der coronabedingt zahlreichen Ausfälle und des ohnehin großen Termindrucks.

Nach der bitteren 26:31-Pleite beim TVB Stuttgart und dem schwächsten Auftritt dieser Saison hatte die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega zwei Wochen Pause – und nun drei Partien in acht Tagen. Erst am Sonntag (16 Uhr) bei Aufsteiger TuSEM Essen, dann am Donnerstag um 19 Uhr gegen Göppingen (Partie war am 12. November ausgefallen) und wiederum am Sonntag (16 Uhr) gegen Balingen-Weilstetten.

Dieses Duell am Nikolaustag sollte eigentlich am 3. Dezember angepfiffen werden. Die beteiligten Klubs waren sich bei diesen Verlegungen schnell einig. „Das Verständnis ist groß, die gesamte Liga ist sich ja der schwierigen Lage mit vielen Terminen im nächsten Jahr bewusst“, sagt Korsen.

Ob die Partie gegen die MT Melsungen noch im Dezember nachgeholt wird, ist ungewiss. Für die Recken wäre es kein Nachteil, wenn das nicht klappt – können sie doch im nächsten Jahr wieder auf Zuschauer hoffen.