Geisterspiele bei RB Leipzig: 50 bis 500 Euro Strafe bei unzulässigen Fanversammlungen

Beim Leipziger Ordnungsamt hat man die Problematik auf dem Schirm. In der Red Bull Arena einschließlich angrenzender Flächen, die zur Veranstaltungsstätte gehören, müsse der Veranstalter, also RB Leipzig, „Vorkehrungen zur Einhaltung rechtlicher Vorgaben, wie etwa der Vorschriften der geltenden Corona-Schutz-Verordnung, treffen und dies nötigenfalls durch eigene Ordnungskräfte sicherstellen“, teilte Amtsleiter Helmut Loris auf SPORT BUZZER-Anfrage mit. Auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen seien dann die Polizeibehörden zuständig.

Verdoppelung des Bußgelds bei Wiederholung

Sollte es wider Erwarten dazu kommen, droht der tiefe Griff ins Portemonnaie. Bei unzulässiger Gruppenbildung, Nichteinhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern oder der Teilnahme an nicht zulässigen Versammlungen kann laut Ordnungsamt ein Bußgeld bis zu 150 Euro verhängt werden. Wem die Organisation einer unzulässigen Versammlung nachgewiesen wird, muss sogar 500 Euro berappen. Bei jedem weiteren Verstoß droht eine Verdoppelung der entsprechenden Summe. Allerdings sind nach dem Grundsatz von Augenmaß und Verhältnismäßigkeit auch Verwarngelder in Höhe von 50 Euro möglich.

Der öffentliche Raum darf laut sächsischer Corona-Schutz-Verordnung aktuell „ausschließlich alleine und mit Angehörigen des eigenen Hausstandes, in Begleitung der Partnerin oder des Partners, und mit einer weiteren nicht im Hausstand lebenden Person und deren Partnerin oder ihres Partners sowie mit Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht“ betreten werden. Ab 18. Mai – zwei Tage nach dem Freiburg-Kick – dürfen sich in Sachsen wieder Angehörige von zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Also etwa zwei Familien, zwei Paare oder die Mitglieder aus zwei Wohngemeinschaften.