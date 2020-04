Geisterspiele verhindern? Das meinen 96-Fanszenegruppen und so reagiert Kind

Die Klubs der Profiligen in Deutschland beschlossen einstimmig, die Saison mit Geisterspielen fortsetzen, um damit die Finanzierung durch die TV-Sender zu gewährleisten. Die Saison soll ab Mitte Mai zu Ende gespielt werden. Drei Fangruppen von Hannover 96 stehen öffentlich zum Statement der „Fanszenen Deutschlands“. Der Kern des Offenen Briefs: „Die Wiederaufnahme des Fußballs, auch in Form von Geisterspielen, ist in der aktuellen Situation nicht vertretbar“ und sei außerdem „blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft“.

Die Fanszenegruppen „Hannovereint“ sowie „Komplott Hannovera“ und der Supporters Club „Rote Kurve“ schlossen sich dem Inhalt des Statements an. 96-Chef Martin Kind reagierte reserviert: „Wir haben die Stellungnahme der Fanszenen Deutschlands zur Kenntnis genommen.“