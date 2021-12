Vor dem 14. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 gibt der SPORT BUZZER einen Überblick wie viele Fans am Wochenende in den Bundesliga-Stadien erwartet werden.

Berlin - Stadion An der Alten Försterei

(Fr., 20.30 Uhr gegen RB Leipzig)

13.506 Zuschauer: In Berlin wurden die bundesweit geltenden Beschlüsse noch verschärft. Die maximale Zuschaueranzahl in der Hauptstadt wurde auf 5.000 gedeckelt. Allerdings gelten diese Regelungen erst ab kommendem Mittwoch. Also kann Union Berlin am Freitagabend der zuvor geplanten Anzahl an Zuschauern Eintritt gewähren und hat bisher auch nichts anders lautendes mitgeteilt. Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht im gesamten Stadion