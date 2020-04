"Großes Loch gerissen": Klubs aus der Region verkaufen virtuelle Geisterspieltickets

Ein Insekt müsste man sein – diesen Gedanken mag manch ein Fußballfan in Zeiten der Corona-Epidemie haben. Die artenreichste Klasse der Tiere ist zurzeit weitgehend unter sich auf und an den Plätzen der Nation. Um bei ausbleibendem Spielbetrieb trotzdem Einnahmen zu generieren, wählen viele Vereine den virtuellen Weg, um Liebgewonnenes als Fiktives an die Frau und den Mann zu bringen.

Bundesligist 1. FC Union Berlin verkauft im Internet Erbsensuppe und Radler, Regionalligist TSV Havelse Tickets für ein erfundenes Heimspiel am Sonntag gegen „Eintracht Corona“. Doch speziell kleinere Vereine haben nicht die Möglichkeit, solche Aktionen über ihre sozialen Kanäle oder ihre Webseite effizient umzusetzen. An dieser Stelle kommt die Plattform geisterspieltickets.de ins Spiel.