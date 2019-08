Geithains langjähriger Schiedsrichter Manfred Schnabel verstorben

Geithain. Manfred Schnabel, ehemaliger Fußball-Schiedsrichter beim FSV Alemannia Geithain und später auch Schiedsrichter-Ansetzer des Regionalfachverbandes Borna/Geithain, ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren nach einer längeren Krankheit in einer Leipziger Klinik. Den Sportfreunden in den Altkreisen Geithain und Borna ist Schnabel als Schiedsrichter und Schiedsrichter-Ansetzer des Kreisfachausschusses Fußball Borna/Geithain gut in Erinnerung. Manfred Schnabel wurde am 19. Mai 1936 geboren. Als Schiedsrichter kam er bei 2200 Spielen im Zeitraum von 1955 bis 2009 zum Einsatz. Seine höchste Einstufung hatte er als Bezirksliga-Referee.

Der regionale Fußballsport in den Kreisen war sein Hobby, das er mit Leidenschaft pflegte. Am Anfang seiner Schiedsrichter-Karriere fuhr er ab 1962 mit dem Motorrad zu den Spielen der Bezirksliga. Er holte sogar seine Assistenten von zu Hause ab. 1998 wechselte er zum Regionalfachverband Borna/Geithain. Er war Schiedsrichter-Obmann beim FSV Alemannia Geithain. Zwei Spieljahre pfiff er in der Regionalliga und dann fünf Spielzeiten in der 1. Regionalklasse. Unter Präsident Thomas Endmann wurde er aufgrund seiner Zuverlässigkeit 2001 zum Schiedsrichter-Ansetzer berufen und Nachfolger von Herbert Sadzio. Im Jahr 2005 wurde er in Borna von Dieter Franke, dem damaligen Vorsitzenden des Schiedsrichter-Ausschusses, mit einem großen Blumenstrauß und einem Präsentkorb in den Ruhestand verabschiedet.