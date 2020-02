Geklauter Kleinbus wieder da – hoher Schaden bei Einbruch ins Fanprojekt Dresden

Dresden. Einbrecher haben in der Nacht zu Dienstag das Fanprojekt Dresden an der Löbtauer Straße heimgesucht. Wie die SG Dynamo Dresden mitteilte, hätten Unbekannte daraufhin den Kleinbus vom Grundstück des Fanhauses in der Friedrichstadt gestohlen. Noch am Nachmittag entdeckte ein Dynamofan den Neunsitzer der Marke Renault am Messering, in Nachbarschaft des künftigen Dynamo-Trainingszentrums, wieder – augenscheinlich unbeschädigt. Näheres untersuchte die Polizei am Dienstagabend.