Gelb für Nagelsmann – Darum gerieten RB Leipzigs Trainer und Schiedsrichter Gräfe aneinander

Leipzig. Eigentlich gilt Manuel Gräfe in der Bundesliga als einer der Lieblingsschiedsrichter und gutes Omen von RB Leipzig . Doch bei der 1:3 (0:2)-Niederlage gegen den FC Schalke 04 gab es gleich mehrfach Anlass für Diskussionen. Die leichte Berührung von Amadou Haidara gegen Schalkes Amine Harit vor dem Elfmeter zur 2:0-Führung hatten längst nicht alle als Foul gesehen.

Auch der Schiedsrichter ließ zunächst weiterlaufen, doch sein Video-Assistent griff ein. Gräfe bestätigte nach der Partie, dass er sich die Situation drei Mal anschauen musste. Dann sei es seine Aufgabe gewesen die richtige Entscheidung zu treffen. Der Kontakt war da, der Schalke-Spieler macht nicht noch einen Schritt und fällt. Das war von RB zu ungeschickt, auch wenn der Schalker den Elfer wollte, so Gräfe. RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hatte nur bedingt Verständnis: "Klar, gab es einen Kontakt, aber es war für mich kein zwingender Grund einzugreifen. Wenn man sich das Ganze acht Mal anschauen muss, kann es so klar nicht sein."

Gelb für Nagelsmann

Nicht das einzige Mal, dass Bullentrainer und Schiedsrichter am Samstag aneinander gerieten. In der hitzigen Schlussphase wurde Nagelsmann mit Gelb bedacht. Der RB-Coach hatte sich zuvor lautstark darüber beschwert, dass Gräfe nach einem Foul an Forsberg auf Vorteil entschied. "Die gelbe Karte kam deshalb zustande, weil ich mich aufgeführt habe wie ein Verrückter. Das ist klar, sonst kriegt man keine Gelbe. Der vierte Offizielle hat oft die Gelbe gefordert, irgendwann hat er es geschafft“, zeigte sich Nagelsmann nach dem Spiel zumindest einsichtig und fügte hinzu: "Ich hatte dann nach dem Spiel ein gutes Gespräch und habe auch gesagt, dass ich Herrn Gräfe ein Stück weit verstehen kann. Das sind die Regeln. Er hat richtig gehandelt."