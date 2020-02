Ärger um Gelb-Rot gegen Alassane Plea: Gladbach-Boss Eberl kündigt Gespräch mit Schiedsrichter an

"War dieses Exempel statuieren notwendig?", fragte der telefonisch in die Sendung zugeschaltete Eberl - und gab die Antwort gleich selbst: "Das Beispiel war aus meiner Sicht überzogen und sehr hart." Stieler habe das Spiel damit "zu emotional" werden lassen. "Wenn sich der Spieler über eine vermeintliche Fehlentscheidung ärgert - das sollte zugelassen werden", so der Gladbach-Boss. Plea sah die erste Gelbe Karte, nachdem er sich wegen eines angeblich an ihm begangenen Fouls beschwerte - Gelb-Rote zeigte Stieler dann, weil Plea seiner Meinung nach "wiederholt abfällig gestenreich keinen Respekt gezeigt" habe.

Gladbach-Boss Eberl: "Erste Gelbe Karte ist der Witz an der Sache"

Die Gelb-Rote Karte habe den Gladbachern "das Genick gebrochen", stellte Borussia-Keeper Yann Sommer nach dem Spiel bei Sky fest. Zum Zeitpunkt der Plea-Bestrafung in der 61. Minute führten die Gäste in Leipzig mit 2:1 - in Unterzahl kassierte das Team von Trainer Marco Rose schließlich noch kurz vor Spielende den Ausgleich. "Jeder hat dazu seine Meinung. In Unterzahl wird es dann schwer", sagte der Coach.

Für Eberl ist die Diskussion noch nicht beendet. "Die erste Gelbe Karte ist für mich der Witz an der Sache. Ich finde, da hat der Schiedsrichter überzogen reagiert. Die zweite kannst du geben", urteilte der Gladbach-Sportdirektor. "Emotionen sollten in Teilen auch erlaubt sein." Emotional war Eberl nach eigener Aussage am Samstagabend ebenfalls - und verzichtete deshalb auf ein klärendes Gespräch mit dem Referee. Dieses soll nun nachgeholt werden. "Ich werde mich bei Tobias Stieler melden und darüber reden", kündigte Eberl an.