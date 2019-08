Wegen Gelber Karte: Kreisliga-Spieler schlägt 71 Jahre alten Schiedsrichter krankenhausreif

In Nordrhein-Westfalen ist es am vergangenen Sonntag in einer Kreisliga zu einem handfesten Skandal gekommen. Nach einer Gelben Karte hat ein Amateur-Spieler den Schiedsrichter niedergeschlagen. Das besonders Schlimme daran: Der Offizielle ist 71 Jahre alt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Schiedsrichter nach dem Vorfall in Herscheid bei Lüdenscheid im Krankenhaus behandelt und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung.