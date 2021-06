Gelb-Alarm im Ungarn-Spiel: Joshua Kimmich, Matthias Ginter und Kai Havertz droht Achtelfinal-Sperre

Die Duelle gegen die zweikampfstarken Ungarn annehmen, aber trotzdem vorsichtig sein – das gilt für gleich drei DFB-Stars am Mittwochabend: Joshua Kimmich, Matthias Ginter und Kai Havertz sind mit einer Gelben Karte vorbelastet. Kimmich wurde gegen Weltmeister Frankreich schon nach sieben Minuten verwarnt, Havertz und Ginter gegen Portugal . Bei einer weiteren Gelben Karte gegen Ungarn wäre das Trio in einem möglichen Achtelfinale gesperrt. Ausfälle, die das DFB-Team hart treffen würden: Kimmich und Ginter waren als rechte Achse gegen Portugal bärenstark, Havertz erzielte das 3:1 gegen den Europameister.

Erst nach dem Viertelfinale werden die Gelben Karten gelöscht, so sieht es das Reglement der UEFA für die Europameisterschaft vor. Dort heißt es in Artikel 52.05, dass "einzelne Verwarnungen aus Spielen der Endrunde nach dem Viertelfinale verfallen. Sie werden nicht ins Halbfinale übernommen." Das war früher anders. Deshalb verpasste Andreas Möller wegen einer zweiten gelben Turnier-Karte im Halbfinale das EM-Endspiel 1996, Michael Ballack opferte sich 2002 im Halbfinale und musste im Endspiel zusehen. Es gibt aber – neben einer Roten Karte – dennoch die Möglichkeit, nach einem Sieg im Halbfinale das Endspiel zu verpassen.

Der Grund ist kurios: Eine Änderung aus dem vergangenen Jahr, die seit dem 1. Juli 2020 unter Regel 10 "Bestimmung des Spielausgangs" gilt, besagt: Gelbe Karten werden nicht in ein Elfmeterschießen mitgenommen, damit bei einem dortigen Regelverstoß nicht ein Platzverweis folgt. Der Haken: Ein Spieler kann damit sowohl während der 120 Minuten als auch im Elfmeterschießen verwarnt werden – das wären dann zwei Gelbe Karten und das Aus für das EM-Finale. So weit ist das DFB-Team aber noch nicht. Für Kimmich, Havertz und Ginter gilt erstmal, am Mittwochabend vorsichtig zu sein.