Neuer Geld-Regen für Hertha BSC: Tennor investiert weitere 150 Millionen Euro – Lehmann im Aufsichtsrat

Hertha BSC darf sich über weitere finanzielle Unterstützung freuen: Wie der Bundesligist am Mittwochnachmittag bekannt gab, hat die Investmentfirma Tennor ihr Engagement massiv ausgeweitet . Demnach investiert die Gruppe von Investor Lars Windhorst, die seit Juni 2019 finanziell an den Berlinern beteiligt ist und bisher insgesamt 224 Millionen Euro investierte, weitere 150 Millionen Euro in den ambitionierten Hauptstadtklub, der die abgeschlossene Saison nach turbulenten Monaten unter Trainer Bruno Labbadia auf dem zehnten Platz beendet hatte.

Das Investment erfolge in zwei Tranchen, teilte Hertha mit, nämlich "im Juli 2020 in Höhe von 50 Millionen Euro und im Oktober 2020 in Höhe von 100 Millionen Euro." Danach hält die Tennor Holding B.V. insgesamt 66,6 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KgaA. Der Mutterverein Hertha BSC e.V. stellte "auch weiterhin die Geschäftsführung", schrieb der Klub weiter. Aufsichtsrat und Präsidium hätten diesem Schritt einstimmig zugestimmt.