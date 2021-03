Geld für die Jugend und Ungewissheit: Neuer Sponsor, aber keine Corona-Hilfen für Lok Leipzig

Leipzig. Aus dem eigenen Nachwuchs sollen beim Fußball-Regionalligisten Lok Leipzig künftig Talente hochkommen. Die infrastrukturellen Bedingungen dafür sind die besten in der jüngeren Lok-Geschichte: Sei es wegen keineswegs belanglosen Kleinigkeiten wie einheitliche Trikots aller Jugendteams oder auch durch neugewonnene Kompetenz - noch nie war der Lizenzierungsgrad der Nachwuchscoaches so hoch wie heute. Trainieren dürfen die blau-gelben Talente jedoch seit nahezu vier Monaten nicht.

„Langfristige und nachhaltige Arbeit“

Wenn die Nachwuchskicker mittelfristig in den Spielbetrieb zurückkehren, sollen ihnen ganz neue Mittel zur Verfügung gestellt werden. Seit Dienstag ist die Tinte unter dem Sponsoringvertrag mit dem millionenschweren Leipziger Schienenfahrzeughersteller HeiterBlick trocken. Das Geld soll in den Probstheidaer Nachwuchs, konkret in ein Videoanalysetool sowie in die weitere Ausbildung der Jugendcoaches, investiert werden. Bis zum Jahr 2022 werden die Eisenbahnbauer die Lokomotive im Nachwuchs finanziell unterstüzen, doch auch darüber hinaus soll die Zusammenarbeit weitergeführt werden. „Es ist eine Partnerschaft für langfristige und nachhaltige Arbeit“, erklärt HeiterBlick-Geschäftsführer Samuel Kermelk. Dessen Firma ist nun einer der 161 Sponsoren der Probstheidaer, 40 Unternehmen kamen allein 2020 hinzu.

„Werden als Profis behandelt, das haben wir schriftlich“

Immerhin gab es Post von der Bundesregierung, wenn auch mit ernüchterndem Inhalt. Die vierte deutsche Fußballiga gehört zum Amateurbereich und kann daher nicht von der monetären „Corona-Hilfe Profisport“ profitieren lautet die Antwort auf den gemeinsam mit NOFV und den Ligakonkurrenten unterzeichneten Brief an Berlin. „Es widerspricht sich mit dem, was das Land Sachsen sagt. Hier werden wir als Profis behandelt, das haben wir schriftlich“, ärgert sich Löwe. Die Hoffnung liegt nun auf den Sportministern der Länder, die auf einer Konferenz Ende Februar entschieden haben, diese Entscheidung zur Prüfung an den Sportausschuss des Bundestags weiterzugeben. Dass Tomislav Piplica auf der renovierten Lok-Tribüne Platz nehmen wird, könnte es also noch dauern.