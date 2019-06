Geld-Rangliste des Sports: Messi verdient am meisten – Vettel Deutschlands Nummer eins

Fußball-Superstar Lionel Messi ist der Sportler, der in den vergangenen zwölf Monaten am meisten verdient hat. Der Barcelona-Profi lässt in dem neuen Ranking des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ Konkurrent Cristiano Ronaldo hinter sich – und zahlreiche US-Sportler. Der bestbezahlte Deutsche liegt auf Platz 30.