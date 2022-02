Geldfluss im Amateurfußball: Wenn das Fairplay auf der Strecke bleibt

Dieser Artikel ist Teil der Amateurfußball-Initiative #GABFAF. Informationen auf gabfaf.de.

Kürzlich kam zum Thema Geldfluss im Amateurfußball ein Dokumentarfilm der ARD heraus. Das Thema kam vielen in Deutschland bekannt vor. Denn der Amateurfußball ist hier am Ende so etwas wie der Spiegel des Profifußballs. Anzeige

Im Profibereich stiegen die Transfersummen bis zum Ausbruch der Pandemie jährlich an, und die Fans wundern sich derweil darüber, dass die Fußballer in den höchsten Ligen in einer Parallelwelt zu Hause zu sein scheinen – Geld ist allgegenwärtig. Dabei wird auch im Amateurfußball der Männer Geld bis runter zur Kreisliga verdient, nicht immer legal. Eine der ersten Fragen bei der Anbahnung eines Wechsels ist die nach der Aufwandsentschädigung für den umworbenen Spieler. Die im Umlauf befindliche Summe an der Steuer vorbei scheint dabei Jahr für Jahr zu steigen. Auch im männlichen Jugendbereich sind diese Auswüchse zu erkennen.

Kommt irgendwann der große Knall?

Letztendlich gehört beides zur Marktwirtschaft, in der man versucht, mit den geringsten Mitteln das Maximale herauszuholen. Doch welcher Preis wird gezahlt, wenn man erwischt wird? Nur weil etwas seit Jahrzehnten so gemacht wird, ist es noch lange nicht richtig, es aufrechtzuerhalten oder auszubauen. An welchem Punkt vermischen sich Hobby und Beruf? Wer ist verantwortlich? Kommt irgendwann der große Knall, bei dem andere Sportarten auf die unsere schauen und sagen "das musste ja mal passieren, wir haben darauf gewartet"?



Ich wünsche keinem Verein in Deutschland ein böses Erwachen bei einer Steuerprüfung. Ich würde mir wünschen, dass der Fußball dort auch zum Vorbild der Gesellschaft wird – denn eigentlich wird Fairplay immer großgeschrieben, auf und neben dem Platz.