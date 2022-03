Geldrangliste: FC Bayern behauptet sich unter Top 3 - Manchester City neuer Spitzenreiter

Der FC Bayern hat seine Platzierung unter den umsatzstärksten Fußball-Klubs Europas auch im zweiten Jahr der Coronavirus-Pandemie behauptet. Der deutsche Rekordmeister wurde mit einem Umsatz von 611 Millionen Euro in der Saison 2020/21 (634 Mio. in 2019/20) nach Berechnungen der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" auf Platz drei gelistet. Angeführt wird die Tabelle der 20 umsatzstärksten Klubs des Kontinents nun von Manchester City (645 Mio.), das den auf Rang vier gestürzten FC Barcelona ablöste. Im Vorjahr stand Barça mit 715 Millionen Euro noch an der Spitze, nun sind es noch 582 Millionen. Zweiter ist Real Madrid mit 641 Millionen Euro.

