Geldstrafe nicht beglichen: Russland droht Ausschluss aus Leichtathletik-Weltverband

Der Leichtathletik-Weltverband hat Russland ein letztes Ultimatum gestellt, um einem Ausschluss zu verhindern. Wenn der russische Verband RusAF bis zum 15. August die verhängte Geldstrafe von 6,31 Millionen Dollar nicht bezahlt, ist der Rauswurf unvermeidlich. Wie World Athletics am Donnerstag nach einer Videokonferenz des Councils mitteilte, sei kurz vor der Sitzung ein Brief des russischen Sportministers Oleg Matytsin eingetroffen, in dem er die Zahlung der überfälligen Beträge bis Mitte August versprochen habe.

Russland hatte eine Frist zur Zahlung dieses ersten Teils der Geldbuße bis zum 1. Juli verstreichen lassen. Insgesamt muss Russland zehn Millionen Dollar bezahlen. Ein Ausschluss von RusAF müsste von einem einzuberufenden außerordentlichen Kongress des Weltverbandes beschlossen werden.