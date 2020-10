Gelingt RB Leipzigs Frauen gegen Berghofen Sprung ins Pokal-Achtelfinale?

Leipzig. Bei der allerersten Teilnahme am DFB-Pokal war für die Frauen von RB Leipzig in der vergangenen Saison Endstation in der 2. Runde. Sie unterlagen dem Rekordpokalsieger 1. FFC Frankfurt knapp mit 0:1. Gegen die SpVgg Berghofen soll diesmal der Sprung ins Achtelfinale gelingen. Der Dortmunder Stadtteilverein gastiert am kommenden Sonntag ab 11 Uhr im Markranstädter Stadion am Bad.