"Glatt gelogen": Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß dementiert Gerüchte um Treffen mit Ritsu Doan

Trainer Sebastian Hoeneß von der TSG Hoffenheim hat Gerüchte über ein Treffen zwischen ihm und Offensivspieler Ritsu Doan vehement zurückgewiesen. "Das ist glatt gelogen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Da wird so viel spekuliert, haarsträubende Dinge. Es stimmt nicht und ich werde mich auch dazu nicht äußern", sagte Hoeneß am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Union Berlin an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

