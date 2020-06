Sorgen um Gelson Fernandes: Karriere von Frankfurt-Profi wohl vorzeitig zu Ende

Sorgen um Gelson Fernandes: Der Routinier, der sich am Samstag beim Sieg gegen den VfL Wolfsburg (2:1) verletzt hatte, könnte Eintracht Frankfurt für den Rest der Saison fehlen. Fernandes beendet seine Karriere am Ende der Saison - der Einsatz am vergangenen Wochenende könnte für ihn schlimmstenfalls also der letzte in seiner Laufbahn gewesen sein. Fernandes fehlt der SGE mit einer Sehnenverletzung an der Wade, wie der Klub am Dienstag mitteilte.