Ex-Frankfurt-Profi Fernandes prangert Fußball-System an: "Angst, dass wir keine Topspieler mehr bekommen"

Gelson Fernandes sorgt sich um Stars für die Zukunft. "Meine Angst ist, dass wir keine Topspieler mehr bekommen. Keinen Schweinsteiger, keinen Ballack, keinen Kahn", sagte der 33-jährige Schweizer, der seine Karriere nach drei Jahren bei Bundesligist Eintracht Frankfurt beendet hat, im Interview des Kicker. "Wir verlieren momentan viele Spieler durch das System, sie werden Durchschnitt."

Laut Fernandes habe ein normaler Bundesligaspieler heutzutage schon ein sehr gutes Leben "mit viel Geld, ein Haus mit Pool, ein gutes Auto. Warum sollte er mehr machen?“, fragte der künftige TV-Experte in der Schweiz. "Diesen Hunger, besser zu werden, sich Träume zu erfüllen, Nationalspieler zu werden, um bei Welt- und Europameisterschaften zu spielen und die Champions League zu gewinnen, sehe ich nicht bei vielen Spielern." Junge Spieler würden bei Instagram Sachen posten und liken, "denken, sie wären was weiß ich was", kritisierte der frühere Schweizer Nationalspieler. "Dabei haben sie noch gar nichts erreicht, das ist unglaublich."

Gelson Fernandes ärgert sich über hohe Angebote für Jugendspieler: "Wie können sie am Boden bleiben?"

Mit Manchester City (von 2007 bis 2009 43 Pflichtspiele) habe er im Derby gegen United damals noch mit absoluten Superstars gespielt, schwärmte Fernandes: "Da spielte ein van der Sar, Mannschaftskapitän von Holland, Scholes, Giggs, Ronaldo, Vidic, Evra, Rooney. Da reden wir von einem anderen Kaliber", meinte der Ex-Frankfurter. "Vielleicht werden die Liverpool-Fans in 15 Jahren auch sagen: 'Wir hatten Salah und Mané.' Aber das waren damals wirklich Weltklasse-Spieler." Heute würde es nicht mehr viele geben. "Denken Sie an Luis Figo oder Zinedine Zidane. Heute bekommen Jugendspieler schon in der Akademie viel Geld und Angebote anderer Klubs. Wie können sie am Boden bleiben? Das ist verrückt", kritisierte Fernandes.

