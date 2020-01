"Gelungener Abend": Frauen des TV Hannover-Badenstedt übernehmen Tabellenführung

Mehr als 300 Fans sorgten wie im Hinspiel für eine fantastische Stimmung und sahen einen furiosen Start der Jungen Wilden. Eine Badenstedterin dürfte den Abend so schnell nicht vergessen: Elea Kirchberg aus der A-Jugend bekam von Trainer Christian Hungerecker ihre Chance und erzielte ihr erstes Drittligator. Hungerecker war auch mit dem Ergebnis zufrieden: „Mit elf Toren zuhause zu gewinnen ist in Ordnung. Es war ein gelungener Abend.“

Die Frauen des TV Hannover-Badenstedt haben mit dem 31:20 (16:7)-Sieg im Stadtderby gegen den Hannoverschen SC die Tabellenführung in der dritten Liga Nord übernommen. Trotz der Halbfinalspiele bei der Männer-EM war die Halle am Salzweg ausverkauft.

"Einige klare Chancen vergeben"

Badenstedt begann aggressiv in der Verteidigung. „Leider haben wir einige klare Chancen vergeben“, ärgerte sich Sprecher Uwe Pichlmeier. Trotzdem traf Saskia Rast zum 13:4 (21.). Erst danach kam der HSC besser ins Spiel. „Wir hatten in der ersten Halbzeit zuviel Respekt. Die Mädels müssen mutiger spielen“, sagte HSC-Trainer Thomas Löw. Nach der Pause fand sich der Aufsteiger besser zurecht und hielt den Rückstand in Grenzen. „Mit den 20 Minuten nach der Pause bin sehr zufrieden“, sagte Löw.