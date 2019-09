Gelungener Saisonstart: HC Leipzig schlägt Vorjahresvierten Wuppertal

„Super. Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Sie hat sich an das gehalten, was wir uns vorgenommen hatten. Ich bin happy, damit hat keiner gerechnet“, war Coach Dietrich des Lobes voll – und schickte zugleich ein Dankeschön an die Fans, die von Beginn an pausenlos mit Sprechchören ihre Lieblinge anfeuerten. Die blau-gelbe Anhängerschaft, 750 an der Zahl, konnte die neue Zeitrechnung kaum erwarten. Schon eine Stunde vor Spielbeginn füllte sich die Halle, der Ticketschalter wurde „eingenommen“.