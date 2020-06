Gelungener Test beim Sonnenwendschwimmen - nun soll auch der Leipziger Triathlon stattfinden

Leipzig. Das macht Appetit auf mehr: Mit 290 Teilnehmern gab es beim 9. Sonnenwendschwimmens am Kulkwitzer See einen neuen Teilnehmerrekord. Das Motto „Wir bieten Corona die Stirn“ war am Freitagabend eine wasserdichte Ansage. „Man hat gemerkt, dass die Wettkampf-Szene ausgehungert ist. Es waren erfreulich viele Top-Schwimmer und Triathleten da. Alle verhielten sich diszipliniert und konnten mit den Einschränkungen gut leben. Das Konzept mit neuer Strecke ging voll auf“, resümierte Sven Bemmann hochzufrieden. Der Chef des Leipziger Triathlon-Vereins hatte die Veranstaltung unter coronabedingten Auflagen vorbereitet und zum Wettkampf 22 Vereinsmitglieder helfend zur Seite.

Von Anfang (19 Uhr) bis Ende (21 Uhr) waren Kollegen vom Polizeiposten Grünau zugegen – eine angenehme Teamarbeit, wie Bemmann sagt. Auch die DLRG trug zum Gelingen an der Tauchschule Delphin bei. Die Anmeldung erfolgte am Spielplatz. Vorbereitet war ein 30 Meter breites Startareal mit Abstandsboxen für jeweils 10 bis 15 Teilnehmer. Jede Minute erfolgte eine Startwelle, insgesamt ertönten über 20 Startschüsse.

Leipziger Athleten feierten mehrere erste Plätze. U20-Triathlet Rico Bogen (SC DHfK/Team Berlin) gewann im Männerfeld die 1500 m in 16:48 Minuten, seine ältere Schwester Bianca (SV Halle/SC DHfK) war über dieselbe Distanz in 18:10 Minuten erfolgreich. Olympiakandidatin Caroline Pohle (Tristars Markkleeberg) setzte sich bei den Frauen über 3000 m durch (36:39). Mittendrin fühlte sich der Seriensieger des Leipziger Kult-Triathlons, Per van Vlerken, pudelwohl.