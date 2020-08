Gelungener Testspiel-Auftakt: HSV mit Last-Minute-Sieg gegen Hansa Rostock

Zweitligist Hamburger SV hat sein erstes Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Vier Tage nach dem Trainingsstart setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Sonntag gegen den Drittligisten Hansa Rostock mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor erzielte Abwehrspieler Stephan Ambrosius in der 90. Minute. In der an Höhepunkten armen Partie im Volksparkstadion waren keine Zuschauer zugelassen.