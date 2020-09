Genehmigung da: Dynamo Dresden darf schon im DFB-Pokal vor Fans spielen

Dresden. Das Dresdner Gesundheitsamt hat am Freitag das Hygienekonzept von Dynamo Dresden genehmigt und somit die Voraussetzung geschaffen, dass ab dem DFB-Pokal -Heimspiel am 14. September gegen den Hamburger SV wieder Zuschauer im Rudolf-Harbig-Stadion zugelassen sein werden.

„Wir freuen uns sehr über die Entscheidung des zuständigen Gesundheitsamtes. Unser Dank geht auch an die Politik in Sachsen und Dresden, deren aktive Unterstützung in Anbetracht der regionalen Infektionslage diesen weiteren Schritt zurück zur Normalität erst möglich gemacht hat. Trotzdem wird das Stadionerlebnis auch in Dresden ein anderes als vor der Pandemie sein. So sind wir auf die Solidarität und Unterstützung eines jeden einzelnen Stadionbesuches angewiesen, um unser Hygienekonzept in der Praxis konsequent umsetzen zu können. Nur wenn alle bei der Einhaltung der Regeln mitziehen, wird die Rückkehr der Zuschauer auch bei künftigen Drittliga-Spielen möglich sein“, erklärte Dynamos Sport-Geschäftsführer Michael Born.