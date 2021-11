Genehmigung des Gesundheitsamtes: Bis zu 50.000 Zuschauer bei Köln-Spiel gegen Gladbach

Das Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr, Sky) darf vor vollen Zuschauer-Rängen stattfinden. Der Gastgeber aus Köln bestätigte am Freitag eine entsprechende Genehmigung des Gesundheitsamts, die eine Vollauslastung des RheinEnergie-Stadions zulässt. Damit dürfen bei der Partie bis zu 50.000 Fans eingelassen werden. Die Kölner Heimstätte ist das einzige Bundesliga-Stadion, das am kommenden Spieltag vollbesetzt werden darf.