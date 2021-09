Generalprobe missglückt: Dresdner Eislöwen verlieren gegen Bayreuth Tigers

Dresden. Nach dem überzeugenden Auftritt bei den Lausitzer Füchsen haben die Dresdner Eislöwen das letzte Testspiel vor dem Saisonauftakt am kommenden Freitag verloren. Das Team von Trainer Andreas Brockmann unterlag vor 545 Zuschauern daheim den Bayreuth Tigers mit 2:3 (1:0, 1:3, 0:0). Am Sonntag empfangen die Elbestädter die Tigers dann zum ersten Heim-Punktspiel und dann soll der verpatzten Generalprobe ein erfolgreicher Auftakt in der EnergieVerbund Arena folgen.

