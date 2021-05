Generalprobe verpatzt: RB Leipzig kassiert in Dortmund 2:3-Pleite

Dortmund. Mit einer 2:3-Niederlage (0:1) in Dortmund überlässt RB Leipzig nicht nur dem FC Bayern München die Meisterschaft, sondern verpasst auch die Chance, sich Selbstvertrauen für das DFB-Pokalfinale (Donnerstag, 20.45 Uhr/ARD) gegen den BVB zu erspielen. In der ersten Halbzeit zeigen sich die Roten Bullen zunächst schwach in der Offensive, können wenig aus ihren Ballgewinnen machen. In der zweiten Hälfte nehmen sie deutlich mehr Schwung auf, schaffen den Anschluss, dann den Ausgleich, kassieren aber kurz vor Abpfiff das dritte Gegentor. Anzeige

Kaum Leipziger Chancen

Beide Teams legen sofort los, die Partie startet schwungvoll. RB hat bereits in der dritten Spielminute durch Hee-chan Hwang die Chance in Führung zu gehen. Aber auch Dortmund gibt Gas. Und anders als die Leipziger, schafft es der BVB seine Chancen zu verwerten. In der siebten Minute leitet Lukas Piszczek einen Angriff ein, Leipzigs Dayot Upamecano kann Thorgan Hazard nicht rechtzeitig stören. Der schnippt den Ball unbekümmert auf Marco Reus, der sich nur noch gegen RB-Keeper Peter Gulacsi durchzusetzen braucht. Das gelingt und schon steht es 1:0 für die Borussia.

DURCHKLICKEN: Einige Bilder aus der Partie Verpatzte Generalprobe: RB Leipzig unterliegt fünf Tage vor dem DFB-Pokalfinale Borussia Dortmund mit 2:3. ©

Dortmund ist wach und beflügelt, von RB kommt vergleichsweise wenig. Die Roten Bullen arbeiten zwar, machen aber nicht viel aus ihren Ballgewinnen. Die Hausherren sind es, die im Signal-Iduna-Park den Ton angeben. Erst nach gut 30 Minuten kann sich die Nagelsmann-Elf endlich mal über eine längere Phase in der BVB-Hälfte festsetzen. Sie bleiben aber zu harmlos. In der 38. Minute versucht sich Kapitän Marcel Sabitzer an einem Abschluss, der Ball rollt aber eher kraftlos direkt in die Arme von Borussia-Torwart Marwin Hitz. Der verletzt sich kurz vor dem Halbzeitpfiff, bleibt nach dem Seitenwechsel in der Kabine.

Erstes Saisontor für Klostermann

Roman Bürki kommt für ihn. Und muss, ähnlich wie in der ersten Hälfte Hitz, schon zwei Minuten nach Wiederanpfiff das erste Mal ran. Kevin Kampl und Sabitzer kombinieren sich in die Box, der Kapitän setzt erneut zum Schuss an. Bürki pariert aber. Für den BVB läuft es besser. Dauerte es im ersten Durchgang sieben Minuten, brauchen die Dortmunder nun nicht mal sechs für einen Treffer. Raphael Guerreiro legt für Jadon Sancho vor, der den Vorteil gegenüber Lukas Klostermann hat und nur noch einschieben muss. 2:0.