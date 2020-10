Generation Fragezeichen: Nach dem Rebensburg-Rücktritt gehen dem deutschen Ski-Sport die Siegfahrer aus

Es war eine Nachricht, die in der deutschen Skiszene einschlug wie eine Bombe. Am 1. September beendete Viktoria Rebensburg vollkommen überraschend ihre Karriere – und hinterließ unerwartet eine riesige Lücke im deutschen Skiverband (DSV). "Für uns ist das ein Worst-Case-Szenario, wenn die Galionsfigur in einer noch dazu schwierigen Phase wegfällt", sagte DSV-Alpinchef Wolfgang Maier damals. Es sei ein "herber Verlust". Der nächste, hätte er auch anfügen können. Felix Neureuther fährt schließlich schon seit einem Jahr nicht mehr, nach der coronabedingt abgebrochenen Saison hörten im Frühjahr auch Veronique Hronek, Christina Ackermann, Dominik Stehle und Fritz Dopfer auf. Nun auch noch Rebensburg. Vor dem Saisonbeginn an diesem Wochenende auf dem Rettenbachferner in Sölden fragt man sich beim DSV, wer in der kommenden Saison – vor allem in den technischen Disziplinen – für Erfolge sorgen soll.

Podest-Plätze sind erneut vor allem von den DSV-Herren zu erwarten

"Wir müssen jetzt kleinere Brötchen backen", sagte Jürgen Graller, Cheftrainer der deutschen Frauen, bereits bescheiden. "Aber es ist auch eine Chance für die Jüngeren. Es braucht Zeit, aber es kann eine Mannschaft auch beflügeln." Darauf setzt auch sein Männer-Kollege Christian Schwaiger. "Wir als Verband und wir Trainer müssen uns nun anders orientieren und andere Athleten in die Weltspitze bringen." In diesen Aussagen steckt viel Optimismus. Bei den Frauen war schon in der vergangenen Saison nur Rebensburg wirklich konkurrenzfähig. So setzt sich wohl auch in der nun beginnenden Saison der Trend fort, dass die Männer für die deutschen Erfolge sorgen müssen. Schon in den vergangenen beiden Jahren waren es vor allem die Speed-Fahrer Josef Ferstl und allen voran Thomas Dreßen, die die Siege einfuhren. Dreßen gewann 2018 überraschend das Hahnenkammrennen in Kitzbühel, vergangene Saison war er in gleich drei Abfahrten nicht zu schlagen. Am Donnerstag kürte ihn der DSV zum "Skisportler des Jahres".

"Wieder ein bissl die Drecksau sein": Luitz soll Lücke bei den Technikern stopfen

Doch beim Riesenslalom am Sonntag wird Dreßen nicht an den Start gehen. So liegt der Fokus auf dem extrem steilen Hang in Sölden auf einem anderen Fahrer: Stefan Luitz. Ein unbeschriebenes Blatt ist der 28-Jährige nicht. Ende 2018 gewann er bereits einen Riesenslalom in Beaver Creek, fuhr siebenmal aufs Podest. Doch in der vergangenen Saison stagnierte seine Entwicklung. "Ich hatte die Saison davor noch nicht verarbeitet und es hat lange gedauert, bis ich den Spaß am Rennfahren wieder gefunden hatte", sagte er zuletzt. Als er dann langsam auf dem Weg zurück in die Weltspitze war, machte ihm Corona einen Strich durch die Rechnung.

Mittlerweile fühlt sich Luitz wieder gut, sieht sich auf dem richtigen Weg. Und er hat einen Plan, wie er wieder an alte Erfolge anknüpfen will. "Ich will wieder ein bissl die Drecksau sein", sagte er. "Vorher habe ich einen Schritt zurück gemacht, weil ich mehr auf Sicherheit gefahren bin. Das bin nicht ich. Ich will die freche Linie fahren, in Angriffsstellung sein. Ich will der Chef auf dem Ski sein!" Das muss er auch, schließlich rückt er durch die vielen Rücktritte auf einmal in den Fokus. "Felix und Fritz (Neureuther und Dopfer, die Red.) waren zwei Granaten im Team, hinter denen ich mich immer ein bisschen verstecken konnte", sagte Luitz. Das geht nun nicht mehr: "Jetzt merkt man, dass der Druck auf mich steigt."