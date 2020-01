Im Video: So schätzt DHB-Star Gensheimer die deutschen EM-Gegner Niederlande, Spanien und Lettland ein

Am Donnerstag wird es ernst für das DHB-Team. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop startet mit dem Spiel gegen Außenseiter Niederlande (18.15 Uhr) ins EM-Turnier. Vorab hat sich der DHB-Kapitän gegenüber dem SPORT BUZZER im Video zum Auftakt-Gegner in der Gruppenphase und den weiteren Gegnern Spanien (11. Januar, 18.15 Uhr) und Lettland (13. Januar, 18.15 Uhr) geäußert.

So schätzt Gensheimer EM-Gegner Niederlande ein

Die Niederlande ist aus Sicht von Gensheimer als Newcomer "schwer einzuschätzen". Das deutsche Nachbarland feiert bei dem Turnier in diesem Jahr sein Debüt. Die holländische Frauen-Nationalmannschaft indes ist gerade erst Weltmeister geworden.

Zudem sprach Gensheimer im Interview mit dem SPORT BUZZER über die Ziele des DHB-Teams bei der EM. "Wir sind Realisten. Wir haben natürlich Träume und EM-Ziele, müssen aber demütig bleiben. Wir wissen nach 2017, was passiert, wenn wir einen Schritt zu weit vorausdenken. 2019 bei der WM waren wir im Halbfinale und haben leider die letzten beiden Spiele verloren, weshalb wir ohne Medaille dastanden. Jetzt müssen wir das Ganze ohne die Unterstützung der eigenen Fans in Deutschland schaffen."

So schätzt Gensheimer EM-Gegner Spanien ein

Gensheimer vor EM: "Wir haben eine gute Qualität im Kader"

Bundestrainer Prokop will mindestens ins Halbfinale einziehen. Auch Gensheimer, der bei den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag steht, traut seiner Mannschaft einiges zu. " Wir haben aber eine gute Qualität im Kader. Wir müssen die Leidenschaft, Motivation und Geilheit in der Abwehr von innen heraus bringen. Es gibt andere Teams, die genauso wie wir ins Halbfinale wollen ."

So schätzt Gensheimer EM-Gegner Lettland ein

Ein ganz großer Titel mit der Nationalmannschaft fehlt dem Linksaußen jedoch noch in seiner Karriere. "Es ist kein Geheimnis, dass ich gern mehr erreicht hätte. Dafür bin ich Leistungssportler. Ich bin jetzt im Herbst meiner Karriere und irgendwann ist die zu Ende. Ich mache mir aber keinen übermäßigen Druck, dass ich nur noch ein paar Chancen habe. Ich muss einfach in den Spielen meine beste Leistung bringen – alles andere kann ich nicht beeinflussen", so der 33-Jährige.