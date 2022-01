Genügen 96 zwei Neuzugänge? Eine Analyse vor der Generalprobe gegen Bremen

Bis in die Niederlande haben Fans von Hannover 96 die Wintertransfers gefeiert. Arnold Brugging, ehemals 96-Stratege, Torschütze und aktueller TV-Experte, sieht in Mark Diemers schon seinen Erben. Die Rückkehr von Cedric Teuchert versetzt die 96-Blase in den sozialen Fannetzwerken in Euphorie. Anzeige "Ich mache mir keine Sorgen um 96" Teuchert versprühte Optimismus: „Jeder hat Bock“, sagte er, „die Idee des Trainers ist super – ich bin echt beeindruckt. Ich mache mir keine Sorgen um 96.“ Dabei steht Hannover auf Platz 15 der Zweitligatabelle und spielt nicht um die Teilnahme an der Europa League. Können Teuchert und Diemers es wirklich aus der Abstiegszone holen? Und genügen zwei neue Gesichter? Eine Analyse vor der Generalprobe am Samstag gegen Werder Bremen (12.30 Uhr, Eilenriede).

Die Wintertransfers von Hannover 96 von 2000 bis heute (Stand: 4. Januar 2022) Saison 99/00 - Darlington Omodiagbe (LSK Lodz -> Hannover 96, Ablöse: 500.000 Euro) ©

Charakter Cedric Teuchert galt seit jeher als Sonnenschein. Ein Techniker, der den Gegner beim Dribbling noch auslächelt. Er kann auch anders: Bei Union sah er im November in der Conference wegen Nachtretens die Rote Karte – keine gute Aktion. Bei 96 ist er mit Marcel Franke und Nachbar Sebastian Kerk dick befreundet. Für den Niederländer Diemers sind Hannover und die Kollegen Neuland. Er hat sich als lockerer Typ und braver Familienvater vorgestellt. Trainer Christoph Dabrowski freute sich darüber, dass Diemers viel scherzt mit englischsprachigen Kollegen wie Gael Ondoua oder Niklas Hult. Alle verstehen sich super, das muss nicht immer gut sein. Spielweise Teuchert denkt offensiv, lässt sich aber ins Angriffpressing prima einbinden, weil er schnell ist und schlau. Der 24-Jährige führt den Ball eng am Fuß und zielt besser als die meisten der 96-Kollegen. Der schönste Trainingsspielzug der Woche mit einem Tor von Sebastian Stolze lief über ihn. Er soll von links ins Zen­trum ziehen. Diemers ist nicht auf seiner Paradeposition in der Offensive vorgesehen, sonders als Sechser. Dabrowski möchte Diemers in die Position bringen, „dass er das Spiel ordnet“. Das sollten bisher die Sommertransfers Ondoua und Tom Trybull regeln, offensichtlich nicht mit befriedigendem Ergebnis. Diemers hat einen schnellen Antritt, Handlungstempo („Action Speed“) und schießt beidfüßig fast gleich gut. In längere Laufduelle sollte man den Niederländer aber nicht schicken. Teuchert und Diemers befinden sich qualitativ auf Erstliga-Niveau.



Fitness Diemers reduzierte am Freitag sein Trainingspensum. Reine Vorsicht, damit er im Test gegen Bremen ausgeruht ist. Diemers und Teuchert sollen eine Stunde lang spielen, das können sie auch. Im Dezember machte Diemers ein starkes Spiel für Feyenoord in der Conference League – bereitete das 1:0 gegen Haifa direkt vor (2:1), als defensiver Mittelfeldspieler. In der Conference League waren beide am 4. November Gegner. Kein schöner Tag für beide: Teuchert sah bei Union Rot, Diemers schmorte auf der Bank. Torgefahr Weder Teuchert noch Diemers sind Torgaranten. 96 versucht mit den Transfers, die Torgefahr auf noch mehr Schultern zu verteilen. Diese Strategie war in der Hinrunde gar nicht aufgegangen.

