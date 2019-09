Georg Voigtmann ist der neue Turm der Dresden Titans

Dresden. Er hat in Würzburg vier Spiele in der Bundesliga gemacht, daneben 160 Partien für verschiedene Clubs in der Pro A bestritten: Georg Voigtmann ist mit 24 Lenzen im deutschen Profi-Basketball längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Der 2,13 Meter große Center hätte gut und gerne auch weiter in der Pro A spielen können, doch der jüngere Bruder von Nationalspieler Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau) entschied sich im Sommer für den Pro-B-Vertreter aus Dresden.

Mit seiner Verpflichtung ist den Titans zweifellos ein Coup geglückt – das konnte jeder sehen, der Voigtmann bei der Generalprobe vorm Saisonstart am kommenden Sonnabend in Düsseldorf beobachtete. Beim 71:73 gegen den tschechischen Erstligisten BK Decin holte er am vergangenen Donnerstag etliche Rebounds und warf 14 Punkte.

Voigtmann ist vom Konzept der Titans überzeugt

Aber warum wollte er unbedingt nach Dresden, nachdem er mit den Chemnitz Niners nur haarscharf am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert war? „Das ist leicht zu beantworten: Mich hat das Konzept der Titans überzeugt, ein Team mit jungen deutschen Spielern aufzubauen“, so der gebürtige Eisenacher. Geschäftsführer Rico Gottwald habe sich auch sehr um ihn bemüht. Begünstigt wurde die Entscheidung noch durch andere Faktoren: „Ich fange jetzt an, an der TU Dresden Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Hier kann ich Sport und Studium sehr gut kombinieren. Ich habe schon einmal an einer Fernuni studiert, aber schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist.“

Nicht zuletzt kam es Voigtmann entgegen, dass er mit Aufbauspieler Bryan Nießen und Co-Trainer Fabian Strauß gute Freunde bei den Titans vorfand, die er schon auf der Sportschule in Jena kennengelernt hatte. Speziell mit Nießen habe er immer engen Kontakt gehalten: „Wir haben uns auch letztes Jahr, als ich in Chemnitz quasi um die Ecke spielte, öfter getroffen.“

Viele Bekannte im Dresdner Team

Gut bekannt ist er auch mit Point Guard Lennard Larysz, „mit ihm habe ich schon in Würzburg zusammengespielt“, so Voigtmann. Julius Stahl lernte er vor Jahren über Freunde sehr gut kennen, auch Max von der Wippel und Sebastian Heck waren nicht völlig neu für ihn, als er Anfang August nach Dresden kam, um die sehr intensive Vorbereitung unter dem neuen Trainer Christian Steinberg mitzumachen. Probleme bereitete ihm diese keine, denn zuvor hatte er in Eisenach in einer Sporthalle viel mit seinem Bruder Johannes trainiert. „Der Ehrgeiz spielt da eine große Rolle“, schmunzelt Georg. Beim Spiel eins gegen eins gehe es richtig zur Sache, was beiden einen guten Trainingseffekt bringe. Beide waren auch in Prora auf Rügen zusammen im Urlaub, spielten dort Volleyball.

Außer Volley- und Basketball liebt Georg auch noch Hand- und Fußball. Vater Hans-Georg, der aus Freiberg stammt, spielte früher in der DDR-Oberliga Handball. Auch die Söhne fingen als Handballer an, ehe sie die Oma zu einem Basketball-Feriencamp nach Jena schickte. Dort fingen sie Feuer für die Korbjagd und wechselten nacheinander ans Sportgymnasium und zu Science City Jena. Fans des FC Carl Zeiss wurden sie aber nicht: „Mein Vater als alter Freiberger, Johannes und ich sind schon immer Fans von Dynamo Dresden gewesen. Ich freue mich, dass ich jetzt öfter zu Heimspielen gehen kann“, so Georg. Gern hätte er auch das Spiel des HC Elbflorenz gegen den ThSV Eisenach (28:26) besucht, „aber leider hatten wir da Training“.

