Geplantes Training von Hannover 96 verschoben 

Eigentlich sollte die Mannschaft von Hannover 96 am Donnerstagvormittag um 11.30 Uhr eine Trainingseinheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvieren. Bislang ist die Mannschaft allerdings nicht auf dem Trainingsplatz erschienen - die Einheit wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Die genauen Gründe sind noch nicht bekannt.

Gesamtes 96-Team getestet

Am Mittwoch wurde bekannt, dass 96-Profi Timo Hübers positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Innenverteidiger hat sich am Samstag bei einer Party in Hildesheim infiziert und hatte seitdem keinen Kontakt mehr zur Mannschaft. Aus Sicherheitsgründen wurde das gesamte 96-Team trotzdem getestet.

Möglicherweise liegen die Testergebnisse noch nicht vor, weshalb die geplante Trainingseinheit nach hinten verschoben wird.